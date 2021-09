Usa: Casa Bianca, 100 mila nuove case a prezzi ragionevoli nei prossimi 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare l’emergenza abitativa che ha portato a un’impennata dei prezzi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, la Casa Bianca favorirà la realizzazione di quasi 100 mila case a prezzi ragionevoli nei prossimi tre anni. Lo ha annunciato l’amministrazione del presidente Joe Biden, che varerà nuove politiche che limiteranno la vendita di nuove abitazioni agli investitori. I piani, volti anche a favorire la costruzione di nuovi immobili nelle aree urbani e rurali, verranno attuati dal dipartimento del Tesoro, dal dipartimento dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano e dall’Agenzia federale per il finanziamento dell’edilizia. “Il presidente sa che non può aspettare ancora per entrare in azione”, si legge nella nota della Casa Bianca. Le dimensioni del piano appaiono tuttavia modeste rispetto alla domanda di nuove unità abitative negli Stati Uniti: secondo un recente studio realizzato dall’Associazione nazionale degli agenti immobiliari, nel mercato mancano attualmente tra i 5,5 e i 6,8 milioni di unità abitative.(Nys)