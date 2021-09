Niger: Perego-Battilocchio (Fi), Italia continui a rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e membro della commissione Difesa Matteo Perego e il membro della commissione Esteri e responsabile del dipartimento Immigrazione Alessandro Battilocchio sono rientrati da una missione di due giorni in Niger, nella quale hanno incontrato, tra gli altri, il presidente del Consiglio Ouhoumoudou Mahamadou, il ministro della Difesa Alkassoum Indattou ed il vicepresidente dell'Assemblea generale, Kalla Ankourao. Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa del gruppo Forza Italia. "Grazie al coordinamento della nostra ambasciata a Niamey, guidata dall'ambasciatore Emilia Gatto e al prezioso contributo del generale Alessandro Grassano, comandante della missione Misin, abbiamo trascorso due giorni in Niger, Paese sempre più strategico per l'Italia", si legge nella nota, in cui si precisa che "tutti i rappresentanti delle istituzioni nigerine hanno sottolineato gli ottimi rapporti che, da sempre, intercorrono tra Italia e Niger e hanno auspicato un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali anche con lafornitura di equipaggiamenti alle forze armate nigerine. La stabilità e la sicurezza del Niger - prosegue il gruppo - è importante per l'intera area ed è basilare avere una collaborazione proficua anche per azioni congiunte ed efficaci volte a contrastare il terrorismo jihadista e i traffici illeciti. La lotta all'immigrazione clandestina non può prescindere da una maggiore e costante interazione con il Niger che si trova al centro di un'area molto complessa, il cui controllo del territorio è quanto mai complesso". (segue) (Com)