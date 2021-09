Niger: Perego-Battilocchio (Fi), Italia continui a rafforzare relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha aperto la propria ambasciata nel 2017 e può contare su svariati progetti nell'ambito della cooperazione - aggiungono - è impegnata nella Missione Militare Bilaterale Misin, con il compito di addestrare le Forze di Difesa e Sicurezza locali (Fds) chiamate a contrastare le attività illegali legate ai fenomeni migratori e a quelle della criminalità che negli ultimi anni stanno sempre più imperversando lungo i confini nigerini. Va rimarcata l'importanza di tale schieramento nazionale a supporto delle forze di difesa e sicurezza del Niger per la stabilizzazione dell'area, quest'ultima sempre più importante nello scacchiere geopolitico mondiale. Anche in questo teatro operativo i nostri militari si contraddistinguono per assoluta professionalità e capacità, portando avanti il loro impegno con sacrificio e dedizione. Sarebbe auspicabile, anche in ragione di questo impegno, che l'Italia adeguasse ai livelli degli altri paesi europei il contributo in termini di equipaggiamenti in favore delle Forze Armate nigerine favorendo anche il procurement nazionale e consolidando il legame con il governo Nigerino. Il Niger grazie alla stabilità delle sue istituzioni è un partner di riferimento per l'Italia nel Sahel e accrescere la collaborazione è funzionale anche alla tutela dell'interesse nazionale del nostro Paese che inquadra il continente africano come priorità della nostra politica estera", conclude la nota. (Com)