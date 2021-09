Brasile: Portogallo apre all'ingresso di turisti brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, primo settembre, i turisti brasiliani potranno entrare in Portogallo senza bisogno di quarantena o di presentare certificato di vaccinazione. Unica limitazione sarà la presentazione di un tampone (Pcr) negativo al nuovo coronavirus. Lo riferisce la stampa locale pubblicando la circolare del governo portoghese. Il Portogallo aveva chiuso le sue frontiere ai brasiliani che volessero entrare nel Paese senza esigenze speciali comprovate a marzo del 2020. Il 73 per cento della popolazione portoghese è vaccinata. Quella brasiliana è la maggiore comunità di espatriati in Portogallo. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati è del 29,34 per cento.(Brb)