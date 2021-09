Covid: P. De Luca (Pd), dalla Lega incoerenza intollerabile su certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicecapogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca, "con il voto in commissione, annunciato e sostenuto a nome del suo partito, dal deputato leghista Claudio Borghi per la soppressione del Green pass, si conferma la solita incoerenza e ambiguità della Lega sui vaccini e sulle misure di contrasto al Covid. Votare a favore con i propri ministri in Consiglio dei ministri e opporsi alla Camera - continua il parlamentare in una nota - è l’atteggiamento intollerabile di chi vuole tenere i piedi in due staffe e così facendo indebolisce il governo Draghi in una delle sue iniziative prioritarie per la tutela della salute e il supporto alla ripresa economica. Nessun riscontro in tal senso derivava peraltro da alcuna risoluzione del Consiglio d'Europa o né dai regolamenti Ue, richiamati in modo sbagliato dal neo europeista a giorni alterni Borghi". Per l'esponente del Pd, "è evidente che la posizione assunta alla Camera dalla Lega non è ciò che serve al Paese nella delicata fase di rilancio che dovremmo promuovere tutti insieme e mentre assistiamo purtroppo a episodi di odio e violenza contro medici, giornalisti e politici colpevoli solo di sostenere le scelte di maggioranza e governo su vaccini e Green Pass. Ma la Lega - conclude De Luca - antepone ancora una volta la sua propaganda agli interessi dell'Italia e dei nostri cittadini". (Com)