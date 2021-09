Ue: Meloni, siamo contro un superstato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia è contro la creazione di un superstato europeo. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipando a un panel di discussione nel corso del Forum strategico di Bled, in Slovenia. “E’ tempo di una conversazione aperta e onesta sul futuro dell’Europa”, ha detto la leader di Fd'I. La conferenza sul futuro dell’Europa “è stata fortemente voluta dall’establishment europeo per avere un’Unione più stretta” ma “si evita di confrontarsi sul merito”. “Non crediamo in un superstato europeo. L’Ue dovrebbe evolvere verso un modello confederale”, ha detto Meloni. Un modello confederale “che concentri iniziative e risorse economiche solo su temi importanti, lasciando aspetti minori alla competenza degli stati nazionali”, ha continuato. Si tratta di un modello che ad avviso di Meloni è “in accordo con il principio di sussidiarietà, che è nei trattati ma viene ignorato dalle istituzioni europee”. C’è una terza via tra l’europeismo acritico e l’antieuropeismo ed è “la via che il Gruppo dei conservatori e riformisti europei sta proponendo”, fatta da “un approccio realistico e pragmatico” in cui “l’Ue fa meno ma lo fa meglio”, ha detto la leader di Fd'I. (Res)