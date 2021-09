Usa: Biden, nuova legge sull’aborto in Texas viola diritti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sull’aborto entrata in vigore in Texas, che vieta l’interruzione di gravidanza oltre la sesta settimana, “viola palesemente i diritti costituzionali” stabiliti dalla famosa sentenza Roe v. Wade. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, secondo cui il provvedimento “altererà in maniera significativa l’accesso delle donne alle cure sanitarie di cui hanno bisogno, in particolare per le comunità di colore e per gli individui a basso reddito”. In base alla legge statale, approvata lo scorso maggio, un medico non può consapevolmente praticare un aborto se vi è “attività cardiaca embrionale”, percepibile all’incirca alle sei settimane dalla fecondazione. Si tratta di una fase in cui molte donne non sanno ancora di essere in attesa. In precedenza la Corte suprema aveva proibito agli Stati di vietare interruzioni di gravidanza prima della “viabilità fetale”, ovvero il punto di sviluppo a partire dal quale il feto può sopravvivere al di fuori dell'utero. (segue) (Nys)