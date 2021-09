Usa: Biden, nuova legge sull’aborto in Texas viola diritti costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha definito la legge “estrema” e ha ricordato come i principi fissati dalla sentenza Roe v. Wade nel 1973 abbiano costituito un precedente per quasi mezzo secolo. “In maniera oltraggiosa – ha osservato ancora il capo della Casa Bianca – (la legge) consente ai privati cittadini di promuovere azioni legali contro chiunque ritengano abbia aiutato un’altra persona ad abortire, ad esempio familiari, operatori sanitari, anche persone estranee”. Biden ha quindi promesso che la sua amministrazione lavorerà per proteggere la sentenza Roe v. Wade, con la quale la Corte suprema legalizzò l’aborto negli Stati Uniti. “La mia amministrazione è profondamente impegnata verso i diritti costituzionali stabiliti da Roe v. Wade quasi cinque decenni fa. Proteggerà e difenderà quei diritti”, ha sottolineato il presidente Usa. (Nys)