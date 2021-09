Roma 2021: Battaglia (Pd), sede Municipio VII ostaggio campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace constatare in alcune foto che stanno girando su chat e social network come il Municipio VII sia diventato ostaggio della campagna elettorale della signora Lozzi e del signor Vivace". Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd. "Manifesti di propaganda sono presenti nei corridoi del IV piano dello stabile istituzionale di piazza Cinecittà luogo che dovrebbe essere casa di ogni cittadino e porta di accesso ai servizi, e non piuttosto il luogo dell'autopromozione elettorale di una specifica forza politica. Non si fa. Anzi non si è mai fatto. Chiediamo la rimozione dei manifesti e il rispetto senza tentennamenti delle Istituzioni", conclude. (Com)