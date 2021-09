Cinema: Franceschini, Mostra Venezia è segnale per tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mostra del cinema di Venezia "è un segnale per tutto il mondo - perché tutto il mondo guarda a Venezia - che si può ripartire e lo si può fare in sicurezza. Una Mostra che coincide con un momento d'oro del cinema italiano: 5 film in concorso, grandi maestri, giovani talenti. Possiamo guardare con fiducia al futuro di questo settore". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, entrando alla Mostra internazionale del cinema di Venezia per la cerimonia di apertura. "Chi ama il cinema l'aiuto che può dare è quello di tornare in sala - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Con le misure che abbiamo previste, il Green pass, le mascherine e il distanziamento i cinema e i teatri sono luoghi sicuri e in cui si può andare in assoluta sicurezza ed è bene che ci si vada per aiutare, in modo concreto, tutto il mondo del cinema". (Com)