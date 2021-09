Covid: Letta, su certificato verde atteggiamento Lega gravissimo, chiedo un chiarimento ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo che sia un fatto gravissimo in sé ed è un fatto gravissimo che sia avvenuto oggi, giornata in cui le Forze dell'ordine hanno presidiato il nostro Paese per evitare che le manifestazioni contro il vaccino e contro il Green pass mettessero l'Italia non in condizioni di funzionare. Ed una forza politica, che sta al governo, in Parlamento mette in discussione tutto questo, trovo che sia gravissimo. E' veramente incompatibile con lo stare nella maggioranza di governo". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Radio Immagina a margine della Festa nazionale dell'Unità a Bologna, in merito al voto contrario della Lega che oggi, in commissione Affari sociali a Montecitorio, ha votato insieme a Fratelli d'Italia contro il certificato verde. "Chiedo a questo punto un chiarimento ufficiale e politico - ha aggiunto il leader del Pd -. Non è possibile che su un tema come questo ci sia stato in Consiglio dei ministri un atteggiamento da parte dei ministri della Lega ed in Parlamento un altro. Credo che un gioco di questo genere sia insopportabile ed incompatibile con la presenza al governo. Deve essere la Lega a chiarire la sua posizione". (Rin)