Energia: A2a, dato mandato a legali per impugnare sentenza Consiglio di stato su fusione con AEB

- A2a comunica in una nota che "con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato pubblicate in data odierna sull’operazione di aggregazione societaria AEB, apprendiamo con sorpresa il cambiamento di orientamento dell'organo giudicante rispetto ai contenuti delle precedenti ordinanze cautelari favorevoli ai soggetti ricorrenti in appello. A tale riguardo, la società ha dato mandato ai propri legali di svolgere tutti gli opportuni approfondimenti ritenendo i provvedimenti impugnabili davanti ai giudici competenti". (Rem)