Vaccino: Letta, grave voto Lega contro certificato verde, chiedo chiarimento

- Il fatto che la Lega, in commissione Affari sociali, abbia votato conto il certificato verde “è un fatto gravissimo, specie oggi in cui le forze dell’ordine hanno vigliato per evitare che manifestazioni di questo tipo mettessero il Paese nelle condizioni di non funzionare. Questo atteggiamento è incompatibile con lo stare nella maggioranza e dunque chiedo un chiarimento ufficiale e politico su questo punto”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine della Festa dell’Unità. “Questo comportamento della Lega è insopportabile ed incompatibile con lo stare al governo: la Lega deve chiarire questa posizione”, ha aggiunto ricordando che “o questo atteggiamento si ferma subito o questo sbilanciamento nella maggioranza non è concepibile”. (Rin)