Energia: Paesi Opec e non-Opec, intesa per incremento produzione petrolio a ottobre

- I Paesi esportatori di petrolio (Opec) hanno concordato l’adeguamento al rialzo della produzione petrolifera di 400 milioni di barili al giorno nel mese di ottobre durante la ventesima riunione Opec non-Opec che si è tenuta oggi in video conferenza. Lo riferisce un comunicato stampa diramato dall’Opec. Nel mese di luglio, la conformità complessiva dell’out petrolifero a luglio 2021 è stata del 110 per cento compreso il Messico (del 109 per cento escludendo il Messico), “rafforzando l’andamento di alta conformità da parte dei Paesi partecipanti). Durante la riunione odierna, l’Assemblea ha deliberato, inoltre, di estendere il periodo di compensazione fino alla fine di dicembre 2021 e ha stabilito che la prossima riunione ministeriale si terrà il 4 ottobre.(Res)