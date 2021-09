Roma: picchiato selvaggiamente dalla madre a 11 anni, il Gip “discutibile senso materno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’ennesimo pestaggio da parte della madre, 38enne romena, residente in un campo nomadi di Roma, si è rivolto ai carabinieri sperando di poter scappare dalla donna e farsi accompagnare presso la casa dello zio. In realtà, lo zio a cui faceva riferimento il bambino di 11 anni che l’8 luglio si è rivolto ai militari della stazione di San Basilio a Roma, non era neanche un parente, ma un semplice amico del padre detenuto in carcere a Velletri; ma qualsiasi soluzione sarebbe andata bene pur di scappare dalle violenze alle quali lo sottoponeva la donna. La vicenda del piccolo che, disperato, ha cercato aiuto, per sé e per il fratello di 9 anni, è ricostruita nell’ordinanza con la quale il Gip del tribunale di Roma, ha ordinato l’arresto della donna che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia per futili motivi, e l’affidamento dei bambini ad un centro di accoglienza per minori. (segue) (Rer)