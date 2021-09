Roma: picchiato selvaggiamente dalla madre a 11 anni, il Gip “discutibile senso materno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A confermare la veridicità del racconto, che non poteva essere il frutto della fantasia del bimbo, i chiari segni di percosse sulla schiena; non sculacciate ma veri e propri pugni, che avevano lasciato la forma della mano della donna sul corpo del piccolo. Ascoltato in audizione protetta il 21 luglio, il bambino ha raccontato di essere stato picchiato fin dall’età di 7 anni. Era costretto a vendere ferro e veniva picchiato, o minacciato di prenderle, ogni volta che si fermava per riposarsi. Ha raccontato anche delle violenze subite dal fratellino di appena 9 anni picchiato “a schiaffi fino a quando la faccia non gli era diventata nera” e di essere stato picchiato a sua volta quando è intervenuto in difesa del fratellino. Ha raccontato anche della scuola, quella che ha potuto frequentare fino alla quinta elementare, poi gli era stato impedito perché doveva lavorare. (segue) (Rer)