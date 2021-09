Roma: picchiato selvaggiamente dalla madre a 11 anni, il Gip “discutibile senso materno” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità dei fatti ricostruite nel corso dell’indagine “evidenziano -dice il gip nell’ordinanza- un'indole violenta e incline a delinquere dell'indagata, dotata di un discutibile senso materno anche in relazione alla sua opposizione alla prosecuzione del percorso scolastico del minore, il che porta verosimilmente a ritenere che la stessa, se non sottoposta a qualche restrizione, possa reiterare condotte criminose della stessa specie di quella per le quali si procede, peraltro già ampiamente reiterate nel tempo, in danno dei figli minori che con lei convivono”. Per questo il Gip ha disposto l’arresto della donna e ,l’affidamento dei due bambini ad un struttura protetta. (Rer)