Afghanistan: conversazione telefonica Draghi-Guterres

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il colloquio si è incentrato principalmente sugli ultimi sviluppi e sulle implicazioni della crisi afghana. Sono state in tale contesto approfondite - continua la nota - le prospettive dell’azione della comunità internazionale nei diversi fori, incluso il G20, convenendo sul ruolo centrale che le Nazioni unite possono svolgere in relazione soprattutto all’assistenza umanitaria a favore della popolazione afghana.(Com)