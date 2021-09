Decreto Covid: Serracchiani (Pd), il no della Lega al certificato verde alla Camera è atto contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, "il voto della Lega in commissione contro il Green pass è un atto di inaudita gravità contro il governo. Non è ammissibile che una forza della maggioranza e del governo voti a favore in Consiglio dei ministri e, successivamente, in Parlamento agisca per cancellare quelle stesse misure". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ci vuole responsabilità e senso delle istituzioni. Inoltre è inconcepibile, proprio in queste ore, mandare segnali di ambiguità sulle misure di contrasto al Covid. Se Salvini intende fiaccare il governo sappia che il Pd non lo consentirà". (Com)