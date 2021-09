© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all' inaugurazione degli spazi che ospitano il progetto "Metabolismo del Servizio Idrico Integrato della città di Milano", dedicato ai temi del riuso, dell'economia circolare e della resilienza urbana. La presentazione avverrà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, per l'accesso è richiesta l'esibizione del Green pass.Cascina Nosedo, ingresso da via San Dionigi, 80 (ore 10)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte all’inaugurazione del Mercato Centrale di Milano.via Sammartini, angolo piazza 4 Novembre (ore 11:30)REGIONEL'assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Lombardia Melania De Nichilo Rizzoli partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei Bandi regionali “Formare per assumere” e “Formazione Continua”. All'incontro sono presenti anche il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi, e il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta.Camera di Commercio, Sala Consiliare, via Einaudi, 23 Brescia (ore 11)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della “GimondiBike internazionale”, giunta alla ventesima edizione.monastero di San Pietro in Lamosa, via Monastero, 5 - Provaglio d'Iseo/Bs (ore 18)VARIEIl consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato, è presente insieme a Massimo Girtanner, candidato al Consiglio Comunale, e a Simone Orlandi, candidato alla presidenza del Municipio 7, al banchetto di Fratelli d'Italia per raccogliere le firme per chiedere al Governo una legge che obblighi l’utilizzo del casco, la targa e l’assicurazione per i monopattinisti.mercato di via Osoppo (ore 10:30 - 13) (Rem)