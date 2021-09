Israele: Covid, per il secondo giorno consecutivo registrati oltre diecimila positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10.384 i nuovi casi di contagio Covid-19 diagnosticati in Israele nella giornata di martedì. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute oggi, mentre i nuovi decessi sono stati 56, raggiungendo i 7.386 dall'inizio della pandemia. Per il secondo giorno consecutivo sono stati registrati oltre diecimila casi di contagio. Secondo il ministero, i casi gravi sono in calo, attestandosi a 675. Anche il tasso di positività al test, pari al 6,74 per cento, è leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il ministero della Salute afferma che oltre 2,3 milioni di israeliani hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro la Covid-19 e quasi 6 milioni hanno ricevuto almeno una dose. (Res)