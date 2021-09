Decreto Covid: Crippa (M5s), da Lega schizofrenia politica su certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, segnala che "la stessa Lega che ha votato a favore del Green pass in Consiglio dei ministri, oggi ha votato per sopprimerlo, insieme a Fratelli d'Italia. Siamo di fronte - continua il parlamentare in una nota - all'ennesimo episodio di schizofrenia politica del partito di Salvini. Dica la Lega una volta per tutta da che parte sta, se con la maggioranza che sostiene il governo Draghi o se all'opposizione". L'esponente del M5s aggiunge: "Il voto di oggi è ancora più grave perché rischia di apparire come un modo per strizzare l'occhio ai violenti che in queste ore hanno minacciato e aggredito rappresentanti delle istituzioni, medici e giornalisti. Anche su questo - conclude Crippa - la Lega dovrà fare chiarezza".(Com)