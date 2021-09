Argentina-Cile: ministro Esteri Solà respinge "ambizione espansionista" di Santiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, ha ribadito il rifiuto della decisione del governo cileno di includere per decreto nei suoi limiti territoriali una porzione di 5 mila chilometri quadrati della piattaforma marittima e continentale ad est del meridiano tracciato a 67 gradi e 16 primi e a sud del Mare di Drake e Capo Horn. "L'aspirazione che adesso il Cile manifesta estemporaneamente contraddice lo spirito la lettera e lo spirito del Trattato di Pace e Amicizia del 1984 danno conto di un'ambizione espansionista che l'Argentina respinge", ha dichiarato Solà in un'udienza convocata oggi dalla commissione Esteri del Senato. Il ministro argentino ha ricordato inoltre che tra le altre cose che "dal 1984 fino a maggio del 2020 il Cile non ha mai fatto una rivendicazione come quella attuale e ha sempre agito in modo conforme al trattato del 1984". "Il Cile ha avuto 36 anni per presentare obiezioni tanto in ambito bilaterale come multilaterale e ha scelto di non farlo" ha insistito Solà. Il ministro ha quindi sottolineato che la delimitazione attuale della piattaforma argentina è stata convalidata nel 2016 dalla Convenzione dei diritti del Mare delle Nazioni Unite superando obiezioni presentate da Regno Unito, Stati Uniti, Russia, India Giappone e Paesi Bassi, e senza obiezioni del Cile. (segue) (Abu)