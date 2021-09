Viabilità: A52 Tangenziale Nord, chiusure notturne careggiata sud direzione A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A52 tangenziale Nord, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale in corrispondenza del cantiere permanente sul manufatto di via Idro, si rende necessaria la seguente chiusura: ore 22.00 di giovedì 2 Settembre alle ore 06.00 di venerdi 3 Settembre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud-Via Pisa e l’interconnessione A52-A51. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A51 dallo svincolo S.S. 11 Cascina Gobba/Treviglio. (Com)