Reddito cittadinanza: Renzi, contrario a sussidi, ma mia casa è centrosinistra

- "Oggi con la nostra proposta addirittura gli estremisti del Reddito di cittadinanza hanno messo in conto l'idea di dover cambiare qualcosa", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista al Gr di Rai Radio1 che andrà in onda nell'edizione delle 19. "Noi siamo per il lavoro non per i sussidi", ha puntualizzato per poi precisare: "La mia casa è da sempre il centrosinistra. Voglio un centrosinistra che sia capace di cambiare le cose". (Rin)