Balcani: Varhelyi, Ue non può permettersi di fallire su allargamento

- L'Unione europea non può permettersi di fallire con i Balcani occidentali. Lo ha detto il commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi al Forum strategico di Bled. "L'Afghanistan è molto lontano da qui, ma i Balcani occidentali sono qui. La nostra responsabilità è anche più elevata che in Afghanistan. Non possiamo permetterci di fallire con i Balcani occidentali, non possiamo permetterci di non affrontare tutti gli aspetti dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue", ha detto. "Bisogna lavorare su questo: integrarli sul piano politico, nella architettura della sicurezza, nell'economia e nella società", ha spiegato. "Deve esserci anche la convinzione da parte dei Balcani che vale la pena andare verso le riforme e la trasformazione che devono affrontare per diventare membri dell'Ue", ha aggiunto. "Noi dobbiamo essere chiari sul fatto che l'offerta che mettiamo sul tavolo è molto genuina", ha continuato. "L'Afghanistan ci insegna che non dobbiamo perdere tempo", ha sottolineato.(Beb)