Covid: De Corato, ministro Lamorgese renda obbligatorio il tampone per i clandestini da rimpatriare

- "Dopo la mia denuncia sulla situazione del Cpr di via Corelli, accolgo con favore la richiesta inoltrata dall'onorevole Cirielli in Parlamento al Ministro Lamorgese di rendere obbligatorio il tampone per i clandestini da rimpatriare". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Non è tollerabile che ai cittadini italiani e a chi risiede nel nostro Paese si vieti da oggi di viaggiare su navi e aerei imponendo di avere il green pass - rileva - mentre invece a chi deve essere rispedito a casa propria perché clandestino e spesso autore di reati si permette di non fare il tampone fornendogli un escamotage per raggiungere i tempi limite di permanenza nella struttura ed essere liberato. Insomma: se sei un delinquente le norme anti-covid posso essere usate nel tuo interesse. Da oggi tutti devono certificare di essere o vaccinati o negativi al virus tramite tampone. Perché per i delinquenti clandestini questo non deve valere?". "Non è tollerabile - prosegue - che chi è in un centro di espulsione pronto per essere imbarcato possa permettersi di rifiutare un tampone. Verrebbe da pensare che lo Stato sia forte e intransigente solo con gli onesti. Il ministro Lamorgese intervenga subito e fermi questa vergogna", conclude De Corato. (Com)