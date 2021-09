© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato alla cerimonia in onore del veterano statunitense Martin Adler. È quanto riferito dalla Farnesina sul proprio sito web. Nel 1994 Adler, impegnato nell’avanzata alleata in Italia, salvò tre fratellini trovati nascosti in una cesta.(Res)