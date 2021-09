Armenia: ministro Esteri, pronti a riprendere negoziati su Nagorno-Karabakh con Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia è pronta a riprendere i negoziati con l’Azerbaigian in merito alla questione del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “L’Armenia ha ripetutamente detto ai massimi livelli che è pronta a riprendere il processo di pace nel conflitto sul Nagorno-Karabakh sulla base di principi ben noti, ovvero evitare di usare la forza o di minacciarla, l’eguaglianza, l’autodeterminazione dei popoli e l’integrità territoriale”, ha detto il ministro. Mirzoyan ha dichiarato che l’Azerbaigian non soddisfa i suoi obblighi contenuti nella dichiarazione del 9 novembre perché Baku non ha “rilasciato immediatamente tutti i prigionieri di guerra e gli altri detenuti”. Il capo della diplomazia di Erevan accusa inoltre l’Azerbaigian di “invasione del territorio sovrano dell’Armenia” e di “retorica aggressiva”. L’Armenia continuerà a “fare sforzi a sostegno del diritto del popolo dell’Artsakh ad autodeterminarsi, a vivere liberamente e con dignità nella propria patria”. Mirzoyan ha affermato anche che sono in corso “trattative sulla delimitazione e demarcazione dei confini”. Il risultato di queste trattative dimostrerà il grado di negoziabilità ufficiale da parte dell’Azerbaigian, ha continuato il ministro. (Rum)