Covid: Laforgia (Leu), sosteniamo campagna vaccinale

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, osserva che "l'entrata in vigore del Green pass per i viaggi, per le università e il personale scolastico arriva in un clima teso, sobillato prevalentemente dalla propaganda No vax. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere la campagna vaccinale - continua il parlamentare in una nota - e non perdere il terreno guadagnato contro il Covid, tenendo ben presente la necessità di accompagnare i cittadini non ancora vaccinati con una comunicazione più consapevole, che metta al centro la salute pubblica e il ritorno a scuola in presenza. I no vax fanno leva sulla confusione e la scarsa informazione di quella che resta, per fortuna, una minoranza della popolazione. Non lasciare queste persone in balia della propaganda dell’estrema destra è un nostro dovere". (Com)