Tunisia: segretario generale Ugtt riceve ambasciatore dell'Unione europea

- Sostenere l'economia, gli investimenti ed il percorso democratico in Tunisia, sono stati questi i temi principali al centro dell'incontro tra il segretario generale dell'Unione del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi, e l'ambasciatore dell'Unione europea, Marcus Cornaro. Lo riferisce il quotidiano "Al-Shaab News" di proprietà dell'organizzazione sindacale. Durante l’incontro, Taboubi e Cornaro hanno affrontato la situazione generale in Tunisia a oltre un mese dalle azioni messe in atto dal presidente Kais Saied che lo scorso 25 luglio ha sollevato dall'incarico il premier Hichem Mechici e sospeso le attività del parlamento per 30 giorni. Nel colloquio, Taboubi e Cornaro hanno discusso le modalità di sostegno all’economia tunisina, in particolare l’attrazione degli investimenti esteri, e la difesa dello storico percorso democratico del Paese.(Tut)