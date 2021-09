Roma: De Priamo (Fd'I), bonifica e pulizia Tevere priorità amministrazione centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile il degrado del Tevere: è uno schiaffo all'immagine di Roma, in Italia e nel mondo. Ed è gravissimo che in questi anni, nonostante proclami e promesse, tutte le Istituzioni coinvolte - a partire da Comune, Regione e Ministero - non abbiano fatto praticamente nulla per invertire la rotta". Lo dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "La pulizia e la bonifica del Tevere - spiega ancora - sarà una priorità della prossima amministrazione di centrodestra e Fratelli d'Italia continuerà ad essere in prima linea su questo fronte, come abbiamo fatto in questi anni. Riprenderemo il progetto del Parco fluviale e lo porteremo avanti con Enrico Michetti perché il fiume di Roma deve tornare al centro della vita della città".(Com)