Bosnia: esponente musulmano Dzaferovic, cittadini vogliono entrare in Ue

- La popolazione della Bosnia Erzegovina vuole in gran parte che il Paese entri nell'Unione europea. Lo ha detto oggi l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca Sefik Dzaferovic al panel dedicato ai Balcani occidentali del Forum strategico di Bled, in Slovenia. "Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha parlato in un panel precedente degli aspetti relativi al rispetto dei diritti umani, delle libertà e del progresso economico nell'Ue. Queste cose sono desiderate anche dai cittadini del mio Paese. Ma la Bosnia Erzegovina ha anche altre specifiche ragioni. Con l'adesione all'Ue vengono relativizzate questioni che noi chiamiamo 'fare le cose per dispetto alla balcanica'. Si relativizzano i rapporti complessivi all'interno della regione e la questione dei confini. Direi che questi aspetti si potrebbero relativizzare anche con l'adesione alla Nato ma so che alcuni Paesi non la pensano così", ha detto Dzaferovic. Ai Balcani occidentali serve l'Unione europea, ha concluso l'esponente bosniaco, ma anche viceversa, "e più velocemente lo facciamo meglio sarà". (Seb)