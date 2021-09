Imprese: Ancma, agosto ancora positivo per mercato moto, +21,1 per cento sul 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate delle due ruote a motore non ferma la sua corsa. Il mercato di ciclomotori, scooter e moto continua infatti a registrare l'interesse crescente degli italiani. I numeri delle immatricolazioni del mese di agosto diffusi oggi da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) descrivono una crescita complessiva del 21,1 per cento su un più indicativo e opportuno confronto con il 2019. Meno significativa invece la comparazione con il 2020 (- 14,4 per cento), anno contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite legate alle restrizioni Covid-19, specialmente in agosto quando il mercato fece segnare + 41,4 per cento sullo stesso mese dell'anno precedente. Paolo Magri, presidente dell'associazione dei costruttori, ha sottolineato che "la lettura dei dati infonde fiducia al settore e conferma il grande desiderio di due ruote nel nostro Paese: la passione e una nuova domanda di mobilità alimentano un andamento del mercato per certi versi sorprendente, che vede il consolidarsi di modelli accessibili e fruibili anche dal pubblico più giovane e del gradimento di cilindrate intermedie, che in meno di due anni hanno conquistato quasi il 40 per cento del solo mercato moto. Una tendenza che, insieme all'andamento positivo degli scooter, contribuisce indubbiamente ad allargare la platea degli utenti e ad interessare nuovi motociclisti". (segue) (Rem)