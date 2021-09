Imprese: Ancma, agosto ancora positivo per mercato moto, +21,1 per cento sul 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando all'analisi dei dati, nel mese di agosto sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 15.605 veicoli (-14,4 per cento). In calo il mercato dei ciclomotori che, con 1.185 veicoli venduti, fa registrare una flessione del 22,3 per cento sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto immatricolano rispettivamente 8.374 (-16,6 per cento) e 6.046 (-9,1 per cento) veicoli. Come anticipato, dal confronto con lo stesso mese del 2019 emerge invece una crescita complessiva del 21,1 per cento. Nei primi otto mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 31,2 per cento pari a 227.467 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 13.363 mezzi pari ad una crescita del 5,2 per cento, gli scooter raggiungono quota 119.232 (+31,4 per cento) e le moto targano 94.872 veicoli (+35,7 per cento). Rispetto ai primi otto mesi del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 17,4 per cento. L'elettrico chiude il mese di agosto con 806 veicoli venduti, pari a un calo del 27 per cento. Positivo invece il progressivo annuo con 7.146 mezzi e un incremento del 22,8 per cento. Rispetto ai primi otto mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al 135,2 per cento. (Rem)