Kazakhstan: ex ministro Esteri Suleimenov a "Nova", no a test nucleari gettò basi del nostro Stato

- Furono scelte come quella di chiudere il poligono nucleare di Semipalatinsk a creare le basi del Kazakhstan indipendente. Ne ha parlato in un'intervista ad “Agenzia Nova” Tuleutaj Suleimenov, primo ministro degli Esteri kazakho, evidenziando l'importanza che ebbero le decisioni della leadership locale nel contesto del collasso dell’apparato sovietico. La chiusura del sito di test nucleare, adottata anche in ragione delle istanze di una società civile in fermento, è stata “un banco di prova per la leadership del nuovo Stato” che, forse più di altre repubbliche ex sovietiche, ha saputo cogliere il momento e riappropriarsi di risorse e prerogative sovrane. “Io stesso – ha raccontato Suleimenov - provengo dalla regione nella quale è situato il poligono. La mia famiglia è originaria di un villaggio non lontano dalle alture alla base della quali si sperimentavano le armi nucleari. Conosco molto bene il problema. È stata indubbiamente una tragedia immensa per il nostro popolo, che ha colpito circa un milione e mezzo di persone. La contaminazione farà sentire i propri effetti per tre secoli, di generazione in generazione”. (segue) (Res)