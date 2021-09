Kazakhstan: ex ministro Esteri Suleimenov a "Nova", no a test nucleari gettò basi del nostro Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della chiusura del poligono, ha ricordato ancora l’ex capo della diplomazia kazakha, "si sono sviluppati dei movimenti popolari; era il tempo della Perestroika, con Mikhail Gorbachev alla guida dell’Unione sovietica. Si andava in direzione del crollo, non c'era una direzione unitaria. Ognuna delle repubbliche seguiva un proprio corso e il potere centrale era particolarmente debole. All'epoca, come altri Paesi, anche noi abbiamo sostenuto la conservazione dell'Unione. Ma sullo sfondo di una dirigenza centrale indebolita, i movimenti popolari si rafforzavano. Il nostro presidente (Nursultan Nazarbayev) ha tentato di trovare un accordo con la leadership a Mosca. I militari avrebbero voluto condurre ancora quattro o cinque esperimenti. Lui si è assunto la responsabilità della decisione e, come capo dell'amministrazione del Kazakhstan, ha chiuso l’area di Semipalatinsk mediante decreto. Su questa scia altri quattro Paesi hanno chiuso altrettanti poligoni per i test nucleari”. (segue) (Res)