Kazakhstan: ex ministro Esteri Suleimenov a "Nova", no a test nucleari gettò basi del nostro Stato (3)

- La nostra generazione, ha poi aggiunto Suleimenov, "ha avuto la fortuna di vedere la dissoluzione di un'enorme entità politica, l'Unione sovietica, e la nascita di un nuovo Stato indipendente. Non tutti hanno la fortuna di sperimentare un processo simile nell'arco di una generazione. Lo stesso vale per lo spostamento della capitale da Almaty ad Astana, oggi Nur-Sultan”. “Il 1991 fu un anno molto difficile. C'era una pressione politica immensa e l'intero mondo osservava l'Urss sgretolarsi. Come spesso accade, è in questi momenti che emerge un eroe. Nel nostro caso è venuto fuori Nursultan Nazarbayev e il popolo gli ha accordato fiducia”, ha spiegato l'ex ministro, che vanta una amicizia di lunga data con il primo presidente del Kazakhstan. (segue) (Res)