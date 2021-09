Kazakhstan: ex ministro Esteri Suleimenov a "Nova", no a test nucleari gettò basi del nostro Stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Suleimenov, furono le qualità dei dirigenti a determinare il successo del percorso kazakho. “Come ministro degli Esteri feci tutto quello che era in mio potere, sul piano internazionale. Nell'arco di sei mesi siamo stati riconosciuti da circa 70 Stati: abbiamo stretto contatti bilaterali attraverso l'apertura di rappresentanze diplomatiche e in media ricevevamo la visita di cinque o sei ministri stranieri ogni settimana. Questo in primo luogo perché siamo un Paese molto ricco di risorse. Eravamo il quarto Stato al mondo per risorse petrolifere, il primo per l’uranio e il primo anche per il titanio. Abbiamo cercato aiuto e investimenti ovunque, non solo nelle ex repubbliche sovietiche, ma anche in Occidente e in Italia. Fino al 1997 siamo andati in giro con la mano tesa a chiedere aiuto”. (segue) (Res)