Sanità: Ippolito nuovo Dg ricerca al ministero, Zingaretti "auguri di buon lavoro"

- Giuseppe Ippolito è il nuovo direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute. Ippolito, 66 anni dal 1998 ricopriva la carica di direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma. Succede a Giovanni Leonardi che nei mesi scorsi è diventato Segretario generale del Ministero della Salute. Su Twitter gli auguri del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Grazie a Beppe Ippolito per aver lavorato a uno Spallanzani punto di riferimento mondiale con una grande squadra di professionisti. Buon lavoro per il suo nuovo incarico", scrive il governatore. Ippolito avrà il compito di riorganizzare la ricerca italiana in sanità e seguire l'attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rer)