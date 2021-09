Università: in Emilia-Romagna ripresa in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mascherina e green pass garantiranno a studenti e docenti di potersi ritrovare nelle aule universitarie dell'Emilia-Romagna". Così una nota della Regione Emilia-Romagna. "C'è l'accordo - continua - sancito questa mattina da Regione e da tutte le università emiliano-romagnole, per garantire la ripresa dell'attività didattica in presenza. Se non si potrà derogare da green pass e mascherina, sul distanziamento di un metro, 'raccomandato' dal decreto, si è condiviso che sarà possibile adottarlo soltanto laddove gli spazi degli edifici universitari lo consentiranno, a fronte degli accurati controlli sull'effettivo possesso della certificazione verde da parte di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. E' quanto hanno stabilito, nel corso di un incontro on-line tra Regione e rettori degli Atenei emiliano-romagnoli di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena e Bologna, nello spirito del decreto legge del 6 agosto scorso, che prevede appunto l'obbligo di certificazione dell'avvenuta vaccinazione anti-Covid per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari. Quanto ai controlli, stante il massimo impegno a vigilare sul rispetto della norma, confermato da tutti i rettori, ogni Ateneo adotterà le proprie modalità". "In ogni caso, tutte le Università continueranno a fornire in modo diverso la possibilità di fruire della didattica anche a distanza, per venire incontro soprattutto agli studenti stranieri o a quelli realmente impossibilitati a seguire le lezioni in presenza", conclude la nota. (Ren)