Scuola: MI, riunito Comitato tecnico-scientifico su Piano RiGenerazione

- Si è riunito questa mattina, in videoconferenza, il Comitato tecnico-scientifico nato per l'attuazione di "RiGenerazione Scuola", il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole fortemente voluto dalla sottosegretaria Barbara Floridia. Il Comitato- si legge in una nota -, nominato il 5 luglio dal ministro Patrizio Bianchi e coordinato dalla sottosegretaria con delega in materia di sostenibilità, è al lavoro per l'attuazione del Piano, che si basa su quattro pilastri: rigenerazione dei saperi, delle infrastrutture, dei comportamenti e delle opportunità. Educare i giovani ad abitare il mondo in modo nuovo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro, rispettando ciò che ci circonda. Questi gli obiettivi di "RiGenerazione Scuola". (segue) (Com)