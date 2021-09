Albania: Rama, Tirana e Skopje come personaggi di "Aspettando Godot" in percorso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania e la Macedonia del Nord sono come i due personaggi principali della commedia di Samuel Beckett "Aspettando Godot" quando si tratta del loro percorso europeo. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama al panel dedicato ai Balcani occidentali del Forum strategico di Bled, in Slovenia. "Siamo qui per combattere, perché non ci sediamo per avere una licenza per essere europei: noi siamo europei. E sinceramente sono grato al premier e al presidente sloveni perché in questo dibattito sul futuro dell'Europa siamo stati invitati. È drammatico e divertente al tempo stesso vedere un'Unione europea che parla del futuro dell'Ue senza invitarci. Noi siamo Europa e non esiste il futuro dell'Ue senza i Balcani occidentali al suo interno", ha detto Rama. (Alt)