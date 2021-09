Sport: assessora Roma, al via la staffetta solidale del "Bike life tour 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da Roma la staffetta della solidarietà di Bike life tour 2021: una pedalata di 2.600 km patrocinata da Roma Capitale e Coni, insieme alla Federciclismo e alla Proloco di Roma Capitale. In un post su Facebook l'assessora allo Sport di Roma, Veronica Tascitotti, spiega: "Lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Fondazione Ieo Monzino, che finanzia la ricerca clinica e sperimentale e l’assistenza ai pazienti dell’Istituto europeo di oncolologia e del Centro cardiologico Monzino. Questa mattina in piazza San Pietro abbiamo tagliato il nastro del tour con l’incoraggiamento di un sostenitore speciale, Lillo, che ha voluto salutare i ciclisti del team: non solo sportivi ma anche appassionati, artisti, scrittori, accomunati dalla passione per la bici e dalla volontà di contribuire per una causa nobile. Bike life tour percorrerà tutta Italia e si concluderà il 24 settembre ad Alghero: le città scelte come tappe - conclude Tasciotti - sono state giudicate in base ai parametri di qualità delle strade, rappresentatività dei luoghi per il mondo del ciclismo e sfida altimetrica complessiva. La Capitale è il punto di partenza di quest’iniziativa per la quale ringrazio l’organizzatrice, Shakti D’Intinosante, e tutti i corridori che vorranno unirsi ai nostri ciclisti durante il percorso". (Rer)