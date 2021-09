Balcani-Ue: presidente bulgaro Radev, allargamento deve essere accompagnato da stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria "è il più grande sostenitore" dell'allargamento europeo ma vuole che sia garantita la stabilità all'interno di questo processo. Lo ha detto oggi il presidente bulgaro Rumen Radev partecipando al panel sui Balcani occidentali all'interno del Forum di Bled, in Slovenia. "Vogliamo stabilità, non vogliamo pregiudizi o discorsi improntati all'odio. Non vogliamo che si crei una percezione sbagliata degli altri", ha detto Radev osservando che la Bulgaria è un partner affidabile nel processo di allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali. "La Bulgaria è stato il Paese che ha riportato l'attenzione al processo di allargamento con la sua presidenza (di turno dell'Ue). Noi abbiamo aiutato i fratelli macedoni durante l'emergenza degli incendi e non solo. Crediamo che sia importante il dialogo, questo è il primo passo importante", ha concluso il presidente bulgaro.(Seb)