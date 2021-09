Francia-Iran: Le Drian a omologo Amir-Abdollahian, "importante e urgente" ripresa trattative su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano, Hussein Amir-Abdollahian, durante il quale ha sottolineato "l'importanza e l'urgenza" di riprendere le trattative riguardanti il dossier del nucleare di Teheran. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Parigi in una nota. Le Drian ha espresso la "preoccupazione" della Francia nei confronti "dell'insieme delle attività nucleari condotte dall'Iran in violazione di questo accordo", prosegue il comunicato. "Il ministro ha voluto che il dialogo tra Francia e l'Iran possa contribuire alla ripresa e alla conclusione di queste negoziazioni sul dossier nucleare, nello stesso modo in cui può contribuire al rafforzamento della stabilità e della sicurezza regionali nel Medio Oriente", fa sapere il Quai d'Orsay.(Frp)