Ue: Dombrovskis, presto decisioni su Pnrr rimanenti, per Polonia e Ungheria chiederemo assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) ufficiali presentati e approvati da Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea: degli altri nove, due devono ancora arrivare alla Commissione europea, quello di Bulgaria e Paesi Bassi, mentre per gli altri sette la Commissione europea prenderà presto delle decisioni, ma per Ungheria e Polonia verranno chieste assicurazioni che i piani soddisfino i requisiti per una valutazione positiva. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Dombrovskis ha ricordato che ad oggi il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le decisioni di attuazione per 16 dei 25 piani nazionali di ripresa e resilienza ricevuti ufficialmente. I piani ora approvati sono quelli di Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. "Prevediamo inoltre di adottare decisioni per la Repubblica Ceca e l'Irlanda la prossima settimana", ha detto. (segue) (Beb)