Ue: Dombrovskis, presto decisioni su Pnrr rimanenti, per Polonia e Ungheria chiederemo assicurazioni (2)

- Per quanto riguarda gli altri piani per i quali la Commissione non ha ancora proposto una decisione di esecuzione, Dombrovskis ha spiegato che "due piani devono ancora arrivare: Bulgaria e Paesi Bassi", ma "il lavoro e le discussioni sono continui e costruttivi" e l'esecutivo europeo si attende di riceverli "a tempo debito". Mentre, "per i restanti sette piani presentati, compresi quelli per i quali è stata concordata una proroga del processo di valutazione, la Commissione intende proporre al più presto decisioni al Consiglio", come appunto nel caso di Repubblica Ceca e Irlanda. "In due casi, tuttavia, richiederemo assicurazioni che i piani soddisfino i requisiti per una valutazione positiva. Ciò riguarda specificamente l'Ungheria e la Polonia", ha detto. (Beb)