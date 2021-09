Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata anche quel che era a portata non è stato fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme lanciato ieri da Ama è l'ennesima crisi annunciata e ampiamente prevista di un sistema insostenibile e fragile, dovuta in primis alla non autosufficienza della Capitale, che, per dimensioni e popolazione, pesa per il 70 per cento sulla complessiva produzione di rifiuti dell'intera regione". Lo dichiarano, in una nota, Natale Di Cola, Cgil Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil Roma e Lazio. "Si certifica, come già diciamo da tempo - aggiungono - il fallimento dell'ultima gestione da parte di Roma Capitale, che, piuttosto che dare gambe e forza all'azienda capitolina e invece di aprire un percorso di confronto condiviso e costruttivo con le forze politiche e sociali del territorio metropolitano e regionale, ha preferito la via dell'immobilismo. Per poi chiedere, in ritardo e colpevolmente, aiuto all'esterno, dallo Stato agli altri territori e regioni". (segue) (Com)