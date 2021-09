Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata anche quel che era a portata non è stato fatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un copione che i cittadini romani conoscono a memoria, e un degrado ambientale e civile che toglie dignità alla capitale e a tutta la regione. Il rischio emergenza sanitaria ha portato questa amministrazione alle soglie del commissariamento, che continuiamo a ritenere, nell'immediato, l'unica via possibile per uscire dall'impasse ciclico di un sistema sempre alle soglie del crollo e del conseguente spettro di un disastro ambientale", aggiungono. "Certificato il fallimento del quinquennio Raggi, che ha disatteso il patto per il decoro siglato nel 2019, il tema necessariamente impatta sui toni della campagna elettorale: chiunque si candida a governare la Capitale per i prossimi 5 anni, dovrà affrontare con coraggio un'eredità pesante, aggravata dalla saturazione del carente sistema di impianti e dalla mancanza di sbocchi, che hanno reso strutturale la dipendenza dai privati e da altre regioni. Mentre quel che poteva essere fatto, non è accaduto. Dagli investimenti su mezzi e personale alla previsione di una dimensione industriale all'azienda, alla disastrosa gestione degli appalti sulle utenze non domestiche, costata licenziamenti e pessima gestione del servizio", proseguono Di Cola e Cenciarelli. (segue) (Com)